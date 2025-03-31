Trump’ın Husiler Hakkındaki Açıklamaları

TRUMP’IN HUSİLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik önemli açıklamalar yaptı. Trump, “Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz” dedi. Bu ifadeleriyle, Husilerin kendi güçlerini kaybettiklerini vurguladı.

SALDIRILARIMIZIN DEVAMI

Husilerin deniz taşımacılığı ile bölgeyi tehdit eden yeteneklerini hızla yok ettiklerini belirten Trump, “Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek” şeklinde konuştu. Başkan, Husilere bir ultimatom vererek, “Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran’daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi” ifadelerini kullandı.