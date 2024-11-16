Trump’ın İklim Politikaları Endişe Verici

TRUMP’IN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YAKLAŞIMI

Trump, seçim kampanyası sırasında “aldatmaca” ve “sahtekarlık” olarak tanımladığı iklim değişikliği tehdidini sıklıkla reddetti. Önceki başkanlığı döneminde dünyanın en büyük ikinci sera gazı salımcısı olan ABD’yi Paris Anlaşması’ndan çıkaran Trump’ın, diğer önemli iklim politikalarını da geri alması bekleniyor.

KÖMÜR VE FOSİL YAKIT POLİTİKALARI

Daha önce kömür endüstrilerini destekleme ve fosil yakıt üretimini artırma niyetini açıklayan Trump’ın, çevre düzenlemelerini iptal etmesi, iklim dostu yasaları ortadan kaldırması ve iklim sorunlarıyla ilgilenen kurumları hedef alması muhtemel. Bu politikaların çevre üzerindeki olası etkileri, iklim değişikliği ile mücadelede ciddi sorunlara yol açabiliyor.