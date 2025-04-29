Trump’ın İlk 100 Günündeki Tarife Adımları

TRUMP’IN İKİNCİ DÖNEMİNDEKİ HIZLI ADIMLAR

Beyaz Saray’daki başkanlık görevine 20 Ocak’ta yeniden başlayan Donald Trump, bugün itibarıyla görev süresinin 100. gününü dolduruyor. İlk yüz günü içerisinde, seçim döneminde vaat ettiği tarifeleri hayata geçirerek küresel ekonomide önemli etkiler yarattı. “Önce Amerika” sloganıyla hareket eden Trump, dış ticaret açığını azaltma, yerli üretimi güçlendirme ve adaletsiz ticaret uygulamalarına karşı mücadele etme amacıyla yeni tarifeleri açıkladı.

ABD’NİN TİCARET POLİTİKALARI

Başkan Trump, görev süresinin ilk 100 gününde Kanada, Meksika ve Çin gibi büyük ticaret ortaklarına ağır tarifeler uygulayarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle çelik, alüminyum ve otomobil sektörlerini hedef alan bu tarifeler, Trump’ın ticaret politikası için en önemli hamlelerinden biri oldu. 2 Nisan’da “Kurtuluş Günü” olarak tanımladığı gün, karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyurarak temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirledi. Diğer ülkelerin tarife ve tarife dışı engellerini göz önünde bulundurarak, gümrük vergisi oranlarını açıkladı.

TÜRKİYE’NİN ETKİSİ VE BELİRSİZLİKLER

Çin’e yönelik uygulanan vergiler, fentanil krizi gerekçesiyle yüzde 145’e ulaştı. Çin’den ithal edilen bazı ürünler için toplam uygulanan gümrük vergileri ise yüzde 245’i buldu. Kanada ve Meksika’ya getirilen tarifelerde sağlanan geçici muafiyetler, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) çerçevesinde esneklik sağlarken, bu durum ticaret müzakereleriyle ilgili belirsizlikleri de artırdı. Tarife politikaları, ABD’nin ticaret ortaklarıyla olan ilişkilerde gerginliklere yol açarken piyasalar üzerinde de etkili oldu.

ANLAŞMALAR VE RİSKLER

Görüşmelerin ilerleyişinin belirsizliği, halen bir anlaşma haberinin gelmemesi endişeleri artırıyor. Trump, politika hedefini her fırsatta Amerikan işçilerini ve ekonomisini koruma olarak belirtse de, ekonomistler tarifelerin artan maliyetler ve enflasyon olarak Amerikalı tüketicilere yansıyabileceği konusunda uyarıyor. Buna ek olarak, uygulanan tarifelerin ABD ekonomisinde resesyon riskini yükseltebileceği mesajı veriliyor.

ATILAN ADIMLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Trump yönetiminin 100 günde gerçekleştirdiği ticaret politikaları arasında; 20 Ocak’ta “Önce Amerika Ticaret Politikası Genelgesi”nin yayımlanması, 1 Şubat’ta Kanada ve Meksika’ya getirilen gümrük vergileri ve 10 Şubat’ta çelik ile alüminyum ithalatına yönelik uygulanacak yüzde 25’lik gümrük vergisi gibi önemli adımlar yer alıyor. 2 Nisan’da karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin uygulanmasının öngörülmesi ise önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bu yeni dönem, Trump’ın ticaret vizyonunun ekonomide korumacılığı artırırken, küresel ticaret düzeninde de önemli değişimlere zemin hazırlayabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.