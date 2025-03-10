Trump’ın İlk Tutuklama Açıklaması: Mahmoud Khalil

ABD’DE FİLİSTİN YANLISI PROTESTOLAR

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri, Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı protestoların önderliğini yapan öğrenci aktivist Mahmoud Khalil’i tutukladı. ABD Başkanı Donald Trump, “Bu, gelecekteki pek çok tutuklamanın ilki” açıklamasında bulundu. Columbia Üniversitesi’nde geçen yıl gerçekleştirilen Filistin yanlısı gösterilerde ana müzakereci olarak görev alan Khalil’in öğrenci vizesinin Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiği, bunun sonucunda yeşil kartının da geçersiz hale getirildiği ifade edildi.

TUTUKLAMA DETAYLARI

Khalil’in tutuklanması sırasında, avukatı Amy Greer müvekkilinin öğrenci vizesine sahip olduğunu dile getirdi. ICE ajanları ise bu vizenin iptal edildiğini belirtti. Greer’in Khalil’in ABD’de daimi ikamet statüsüne sahip olduğunu söylemesi üzerine, ajanlar yeşil kartının da iptal edildiğini açıkladı. ICE ajanları, Khalil ile 8 aylık hamile olan ABD vatandaşı eşini apartman dairesinde sorguladı. Avukat Greer, yetkililerin Khalil’in eşini de tutuklamakla tehdit ettiğini ve tutuklama emrini paylaşmayı reddettiklerini aktardı.

TÜRKİYE’DEKİ YENİ DÜZENLEMELER

ABD Başkanı Donald Trump, ICE’nin düzenlediği operasyonu desteklediğini belirterek “Daha önce imzaladığım kararnameler kapsamında ICE, Columbia Üniversitesi’nde Hamas yanlısı bir yabancı öğrenci olan Mahmoud Khalil’i yakaladı ve gözaltına aldı. Birçoğu öğrenci değil, ücretli kışkırtıcılar. Bu sempatizanları bulacak, yakalayacak ve bir daha geri dönmemek üzere ülkemizden sınır dışı edeceğiz. Bu, gelecekteki pek çok tutuklamanın ilki” şeklinde açıklama yaptı. Trump, ocak ayında imzaladığı bir kararname ile “üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanları” olarak tanımladığı kişileri sınır dışı etmeye yönelik yeni düzenlemeler getirmişti. Ayrıca, Filistin yanlısı protestolara izin veren üniversitelerin federal fonlarını iptal edeceğini de duyurmuştu. Trump yönetiminin Columbia Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok eğitim kurumundan yüz milyonlarca dolarlık federal desteği geri çektiği biliniyor.