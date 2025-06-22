Trump’ın İran’a Saldırısı ABD’yi Sarstı

ABD’DE SİYASİ TARTIŞMALAR ARTTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki üç nükleer tesise yapılan saldırı emri vermesi, 10 gündür süregelen İsrail-İran çatışmasına ülkesini dahil etti. Bu durum, ABD siyasetinde de büyük bir etki yarattı. Trump’a yakın olan Cumhuriyetçi isimlerden birçok kişi bu saldırılara destek verirken, Demokrat Partili bazı isimler, özellikle Ro Khanna ve Bernie Sanders, durumu kınadı.

DUALARLA BARIŞ ÇAĞRISI

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, saldırılara tepki gösteren Demokrat Partili Kongre üyesi Ro Khanna, Kongre’nin bu tür kararların öncesinde onay vermesi gerektiğini ifade etti. Khanna ve Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie’nin, Trump’ın İran’a karşı savaş açması için gerekli olan Kongre onayını talep eden bir tasarı sunmayı planladıkları bildirildi. Khanna, X hesabında yaptığı paylaşımda, “Trump, Kongre’nin yetkilendirmesi olmadan İran’ı vurdu” diyerek, “Amerika’nın Ortadoğu’da bir başka sonsuz savaşın içine çekilmesini engellemek adına” Washington D.C.’ye geri dönmeleri gerektiğini belirtti. “Bu, anayasaya aykırı” ifadelerini kullandı. Sık sık ABD’nin İran ile savaş açmaması gerektiğini vurgulayan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ise sadece “Hep birlikte birleşip barış için dua edelim” notunu düştü.

OYLAMA ÇAĞRILARI YAPILIYOR

ABD Kongresi’nin üst kanadı olan Senato’da Demokrat Partili azınlık lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri John Thune’a hitaben derhal oylama yapılmasını talep etti. Schumer, Kongre’nin Savaş Yetkileri Kanunu’nu devreye sokması gerektiğini vurguladı. Bu yasa, ABD Başkanı’nın silahlı çatışmalara girmesi konusunda Kongre’nin rızasını aramasını sağlamayı amaçlıyor. Oklahoma’da bir mitingde konuşan bağımsız Senatör Bernie Sanders, kalabalığın “Artık savaş olmasın” çağrısına “Katılıyorum” diyerek yanıt verdi. Sanders, ABD’nin saldırısını “alarm verici” olarak nitelendirdi ve “Bu, çok büyük ölçüde anayasaya aykırı” dedi.

AZİL ÇAĞRILARI PEŞİ PEŞİNE GELİYOR

Demokrat Partili Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump’ın saldırılarının ardından, başkanın görevden azledilmesi gerektiğini savundu. Ocasio-Cortez, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan’ın yetkilendirme olmaksızın İran’ı bombalama yönünde aldığı feci karar, Anayasa’nın ve Kongre Savaş Yetkileri’nin ihlalini teşkil ediyor. Bu, kesin ve açık bir şekilde azil için gerekçe teşkil eder” dedi. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili azınlık lideri Hakeem Jeffries ise Trump’ın ABD’lileri yanıltarak savaşı tetiklediğini belirterek, “Savaş riski dramatik bir biçimde arttı. Tehlikeye atılan askerlerimizin güvenliği için dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLARDAN VE CUMHURİYETÇİLERDEN DESTEK BULDU

İran’a yapılan saldırı bazı Demokratlardan da destek gördü. Israel’e destek veren Demokrat Partili Pennsylvania Senatörü John Fetterman, Trump’ın doğru bir adım attığını öne sürdü. Fetterman, İran’ın “dünyanın önde gelen terör sponsoru olduğunu ve nükleer kapasitesinin olmaması gerektiğini” belirtti. Cumhuriyetçilerden de Trump’a tebrikler gelirken, Senatör Lindsey Graham, X hesabında saldırının doğru bir karar olduğunu dile getirdi. “Dünyadaki en iyi hava kuvvetlerine sahibiz. Bu beni çok gururlandırıyor. Uç, savaş, kazan” ifadelerini kullandı.