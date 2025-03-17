Trump’ın İran’a Yönelik Tehditleri Ciddiye Alınmalı

TRUMP’IN İRAN TEHDİTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, “İran’a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur” ifadesiyle Trump’ın tehdidinin önemine vurgu yaptı. Leavitt, ayrıca Trump’ın İran’la ilgili tutumunun dikkate alınması gerektiğini belirtti.

HUSİLERİN YENİ STRATEJİSİ

Leavitt, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları hakkında da bilgi vererek, “Sanırım Husiler geçtiğimiz hafta sonu şehirde yeni bir şerif olduğunu öğrendiler. Bu Başkan eli kolu bağlı oturup teröristlerin ticari gemilere ve ABD Donanması’na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin vermeyecektir. Bu tür eylemlere müsamaha göstermeyecektir” dedi.

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardım girişine 4 gün süre tanıdıklarını ve sürenin dolması halinde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurdu.

ABD ORDUSUNDAN HUSİLERE KARŞI HAREKET

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini açıkladı. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait hava araçları ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü müddetçe deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını kaydetti.

HUSİLERDEN İKİZİ HAVA SALDIRILARI

İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin başkent Sana’nın da dahil olduğu bazı bölgelere düzenlediği hava saldırılarında toplam 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıkladı. Durumun gidişatı, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor.