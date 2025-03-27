Trump’ın İthal Otomobillere Ek Vergi Kararı

Analiz sonucunda, metinde ABD’nin ithal otomobiller için uyguladığı gümrük vergisinin artırılmasıyla ilgili uluslararası tepkiler ve farklı ülkelerin yetkililerinin bu konudaki görüşleri detaylandırılmış. Metindeki ifadeler korunarak, anlatım tarzı ve sözcük seçimleri, istenen doğrultuda yeniden düzenlenecek.

ABD’CE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI

ABD Başkanı Trump, yurt dışından ithal edilen otomobiller için 2 Nisan’dan itibaren yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu karar, büyük otomobil üreticisi ülkelerden sert tepkiler aldı. Trump, ithal otomobillere getirilen gümrük vergisinin süresiz olacağını belirterek, “Ancak (otomobiller) ABD’de üretilmiş ise hiç vergi olmayacak” şeklinde ifade etti.

AB’DEN DİRENİŞ TEPKİSİ

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, karara tepki göstererek, “ABD’nin, Avrupa Birliği’nin (AB) otomobil ihracatına gümrük vergisi uygulama kararından derin üzüntü duyuyorum. Gümrük vergileri şirketler için kötü, tüketiciler içinse daha da kötüdür. Hem ABD’de hem AB’de.” açıklamasında bulundu. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, AB’nin bu duruma karşı kararlı bir tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı ve “ABD’ye teslim olmayacağımız net bir şekilde belli olmalı. Şimdi irade ve özgüvenli olma zamanı” dedi.

OLUMLU ETKİLER, OLUMSUZ SONUÇLAR

Alman Otomobil Sanayisi Birliği (VDA), Trump’ın kararının ekonomik sonuçlara yol açacağını belirtti. VDA Başkanı Hildegard Müller, gümrük vergisinin uygulamasıyla birlikte hem Avrupa hem de ABD’de ekonomik büyüme ve refah açısından olumsuz etkilerin görüleceğini ifade etti. Müller, ek vergilerin ABD ekonomisine de zarar vereceğini öngördü ve Brüksel ile Washington arasında ikili bir anlaşma için derhal görüşmelere başlanması gerektiğini vurguladı.

DİĞER ÜLKELERDEN TEPKİLER

Kanada Başbakanı Mark Carney, gümrük vergisi kararını “doğrudan bir saldırı” olarak nitelendirerek, “Biz işçilerimizi savunacağız. Biz şirketlerimizi savunacağız. Biz ülkemizi savunacağız” dedi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, karar karşısında sessiz kalamayacaklarını ve “Brezilya için iyi olacağına inandığımız bir tavrı seçeceğiz” ifadesini kullandı. Japonya Başbakanı Şigeru İşiba ise karşı tepki olarak “uygun” adımlar atacaklarını belirtti ve “Yapılan açıklamanın ardından uygun önlemler üzerine düşünmek zorundayız” dedi.