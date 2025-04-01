Trump’ın İthalat Vergileri Kurtuluş Günü Planı

TRUMP’IN YENİ İTHALAT VERGİLERİ PLANI

Trump, 2 Nisan 2025’te bazı ithalat vergilerini yürürlüğe koymayı planlıyor ve bu tarihi “Kurtuluş Günü” olarak adlandırıyor. Bu karar, daha önce belirli ülkelere getirileceği açıklanan, ancak Nisan ayına kadar ertelenen gümrük tarifelerinin devamı niteliğinde. Hangi vergilerin tam olarak yürürlüğe gireceği ise henüz netleşmedi. Trump, bu tarifeleri 2 Nisan’da Beyaz Saray’daki Rose Garden etkinliğinde resmi olarak açıklayacak. Beklentiler, yeni tarifelerin karşılıklı olacağı yönünde; yani diğer ülkelerin ABD’ye uyguladığı oranlarla eşleşecek. Ayrıca, imalat, üretim ve diğer kilit sektörlere yönelik ek vergiler de gelmesi bekleniyor.

GEÇMİŞ POLİTİKALAR VE TARİFELER

Trump, 1980’lerden beri gümrük vergilerini destekleyen bir politikacı olarak öne çıkıyor. 1987’de Larry King Live programında, “Serbest ticaret diye bir şey yok. Diğer ülkelerin ABD’yi sömürmesini izlemekten bıkan birçok insan var.” demişti. İlk başkanlık döneminde, 2018’de Çin mallarına ilk tarifelerini uygulamaya koydu ve bunu ABD fikri mülkiyet haklarının ihlali ile adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı bir önlem olarak tanımladı. Ocak 2025’te, yeni bir yürütme emriyle tarifeleri devreye almak için hazırlıklara başladı. İlk aşama, 4 Şubat 2025’te başladı ve Çin’den gelen tüm ithalatlara yüzde 10, Kanada ve Meksika’ya ise yüzde 25 vergi getirildi. Ancak Kanada ve Meksika’nın verdiği tavizler nedeniyle bu tarifeler ertelendi.

PİYASADAKİ TEPKİLER

Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’ açıklamasının ardından kripto ve hisse senedi piyasaları ciddi düşüşler yaşadı. Bitcoin (BTC) haftalık yüzde 3, Ethereum (ETH) ise yüzde 8 değer kaybetti. Teknoloji devlerinden Nvidia (NVDA) yüzde 12, Google (GOOGL) ise yüzde 8 oranında geriledi. Bununla birlikte, altın fiyatları yükseldi. Bu durum, büyük ekonomiler arasında çıkabilecek muhtemel bir ticaret savaşına karşı yatırımcıların daha güvenli varlıkları tercih ettiğini gösteriyor. Trump’ın tarifeleri, bazılarına göre ticaret ve sınır güvenliği konusunda bir pazarlık aracı olarak kullanılıyor. Diğerleri ise bu vergilerin federal bütçe açığını kapatma amacı taşıyacağını düşünüyor.

FED’İN YAKLAŞIMI VE EKONOMİK ETKİLER

ABD Merkez Bankası (Fed), tarifelerin ekonomik etkilerini başlangıçta hafife almıştı. Ancak Mart 2025 toplantısında enflasyon beklentisini revize ederek, yıllık çekirdek enflasyon tahminini yüzde 2.5’ten yüzde 2.8’e yükseltti. Trump, bu politikaların ABD’nin yabancı mallara bağımlılığını azaltacağını ve ülkenin ekonomik gücünü geri kazanacağını savunuyor. Ancak eleştirmenler, bunun tüketici fiyatlarını artırabileceğini ve diğer ülkelerin misilleme gerçekleştirebileceğini belirtiyor.

RİSK YÖNETİMİ VE PİYASA DİNAMİKLERİ

Geçmiş veriler, gümrük tarifelerinin açıklandığı her dönemde riskli varlıklarda satış baskısı oluşturduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların daha riskli varlıklardan çıkmaya yönelmesine neden oluyor. Kripto para piyasası, likiditenin bol olduğu dönemlerde yükselme eğilimindeyken, tarifelerin yayıldığı ve enflasyon ile ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcıları daha temkinli hale getiriyor. Bu nedenle, ‘Kurtuluş Günü’ duyurusunun ardından kripto piyasalarında daha fazla gerileme görülebilir.

Bazı alternatif senaryolar ise kripto piyasaları için olumlu sonuçlar doğurabiliyor; Trump, bazı tarifeleri iptal edebilir veya belirli ülkelere özel muafiyetler tanıyabilir. Eğer tarifeler ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratırsa, ABD’de bir resesyon ihtimali doğabilir. Böyle bir durumda Fed faiz oranlarını düşürebilir ya da hükümet ekonomiyi canlandırmak için teşvik paketleri açıklayabilir. Bu da riskli varlıklara olan talebi artırabilir. Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’ ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için bir strateji olsa da, bu durum küresel ekonomilerle yeni bir ticaret savaşını başlatma riski taşıyor. Artan enflasyon ve olası bir resesyon beklentisi nedeniyle birçok yatırımcı kripto gibi riskli varlıklardan çıkıyor. Kısa vadede, bu durum Bitcoin ve altcoinler üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Ancak uzun vadede, bu politikalar ekonomik istikrarsızlığa yol açarsa, Bitcoin’in enflasyona karşı bir koruma aracı olarak daha fazla ilgi görmesi mümkün. Dolayısıyla, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi ve kaybetmeyi göze alabilecekleri miktarlarla yatırım yapmaları öneriliyor. Unutmayın, piyasa belirsizliğinde aceleyle zararına satış yapmamak için risk yönetimine her zaman öncelik vermeniz gerekiyor.