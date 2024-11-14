Trump’ın Kabine Tercihleri Belli Oldu

TRUMP’IN KABİNE PLANLARI

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ABD’de Demokratların adayı Kamala Harris’e karşı kazandığı 60’ıncı başkanlık seçimlerinin ardından kabinesini oluşturmaya yönelik adımlar atmaya başladı. Seçim sonrası kabinede yer vermek istediği isimleri belirleyen Trump, bu isimleri Senatoya sunmayı planlıyor.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRÜ ADAY GOSTERDİ

Trump, Dışişleri Bakanlığı için Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’yu aday gösterdi. Ayrıca, Savunma Bakanı, Adalet Bakanı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Tasarruf Bakanı pozisyonları için de diğer isimleri değerlendiren Trump, seçim kampanyasında yer alan 4 danışmanına da Beyaz Saray’da önemli görevler verecek.