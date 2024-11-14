More
Gündem

Trump’ın Kabine Tercihleri Belli Oldu

trump-in-kabine-tercihleri-belli-oldu

TRUMP’IN KABİNE PLANLARI

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ABD’de Demokratların adayı Kamala Harris’e karşı kazandığı 60’ıncı başkanlık seçimlerinin ardından kabinesini oluşturmaya yönelik adımlar atmaya başladı. Seçim sonrası kabinede yer vermek istediği isimleri belirleyen Trump, bu isimleri Senatoya sunmayı planlıyor.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRÜ ADAY GOSTERDİ

Trump, Dışişleri Bakanlığı için Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’yu aday gösterdi. Ayrıca, Savunma Bakanı, Adalet Bakanı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Tasarruf Bakanı pozisyonları için de diğer isimleri değerlendiren Trump, seçim kampanyasında yer alan 4 danışmanına da Beyaz Saray’da önemli görevler verecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.