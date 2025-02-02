Trump’ın Kanada’yı 51. Eyalet Yapma İsteği

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin’den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını içeren kararnameyi imzaladıktan sonra kendi sosyal medya platformu Truth Social’da açıklama yaptı. Trump, Kanada’ya yüzlerce milyar dolar harcadıklarını dile getirerek, “Neden? Hiçbir nedeni yok. Onların sahip olduğu hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sınırsız enerjiye sahibiz, kendi arabalarımızı yapmalıyız ve kullanabileceğimizden daha fazla odunumuz var. Bu devasa destek olmadan, Kanada geçerli bir ülke olarak varlığını sürdüremez. Sert ama doğru” şeklinde konuştu.

KANADA’NIN DURUMU ÜZERİNE YORUMLAR

Trump, göreve başladığı 20 Ocak’tan bu yana sıkça tekrarladığı “Kanada eyalet olmalı” ifadesini bir kez daha yineleyerek, “Kanada, sevgiyle sahip çıkmamız gereken 51. eyaletimiz olmalı. Çok daha düşük vergiler, Kanada halkı için çok daha iyi askeri koruma ve olmayan gümrük vergisi!” dedi. Yüksek sesle dile getirdiği bu görüşler arasında, ABD’nin Kanada ile olan ticari ilişkileri ve ülke içindeki ekonomik dengelerin yeniden şekillenmesine dair düşünceleri bulunuyor. Trump, bu bağlamda “Neden ABD, trilyonlarca dolar kaybetmeli?” şeklinde bir soruyla da durumu eleştirdi.