Trump’ın Konuşması Saat Kaçta?

TRUMP’IN AÇIKLAMASI İÇİN TARİH VE SAAT

Trump, önceden “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı 2 Nisan tarihi için büyük bir etkinlik ile açıklama yapmayı planlıyor. Bu durum “Trump’ın açıklaması bugün mü?” ve “Trump saat kaçta (TSİ) konuşacak?” sorularını gündeme getiriyor. Peki, Trump’ın açıklaması bugün mü? Trump saat kaçta (TSİ) konuşacak? İşte bu konudaki detaylar…

SAAT VE YER BİLGİSİ

Trump’ın yapacağı konuşma, ABD yerel saatiyle 16:00’da, Türkiye saatiyle (TSİ) 23:00’te başlayacak. Açıklama sırasında, özellikle Çin ve bazı Avrupa ülkelerine yönelik yeni ek gümrük vergilerinin duyurulması bekleniyor. Trump’ın bu açıklamayı “ekonomik bağımsızlık manifestosu” olarak gördüğü aktarılıyor. Trump’ın saat kaçta konuşacağına dair soru soran yatırımcılar ve analistler, bu duyurunun finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceğini düşünüyor.