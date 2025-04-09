Trump’ın Mantığı Şudur: İthalata Vergi Uygula

TRUMP’IN YATIRIM POLİTİKALARI

Trump’ın yaklaşımı, “ABD yatırım çekemiyor, başka ülkelere giden ABD sermayesi ABD’de istihdamı olumsuz etkiliyor, biz bunun önüne geçmemiz gerekir” şeklinde özetlenebilir. Bu fikirler, onun ekonomi politikalarının temelini oluşturuyor.

İTHALAT VE TİCARET AÇIĞI

ABD, küresel düzeydeki en büyük ithalatçı olarak biliniyor. Bu durum, ABD’ye borç ve ticaret açığı olarak geri dönüyor. Ticaret açığını azaltabilmek adına çeşitli adımlar atılıyor. Özellikle, ithal otomotivlere %25 vergi getirilmesi gibi önlemler, bu stratejinin bir parçası olarak görülüyor.

VERGİ POLİTİKALARI

İthal otomotivlere uygulanan bu yüksek vergi uygulaması, yerli üretimi teşvik etme hedefini taşıyor. Böylelikle, iç pazarda daha fazla istihdam oluşturmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amaçlanıyor. Bu tür önlemler, ekonomik büyümeyi hızlandıracak bir etki yaratmayı hedefliyor.