Trump’ın Mikrofonla Yaşadığı Eğlenceli Anı

BOOM MİKROFON OLAYI

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’deki Andrews Ortak Üssü’nde gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada yanlışlıkla yüzüne bir boom mikrofon çarptı. Mikrofon Trump’ın ağzına çarparken, ABD Başkanı refleksle gözlerini kapatıp kafasını geriye doğru eğdi fakat mikrofon bu kez yüzünün diğer tarafına geldi. Trump, muhabire “ters ters” bakarken, gazeteci mikrofonu hızla çekti. Bu olay esnasında Trump, eğlenerek iki kaşını kaldırdı ve muhabiri işaret ederek, “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü” şeklinde espri yaptı. Mikrofonu tutan operatörün hangi medya kuruluşuna ait olduğu ise belirtilmedi.

TÖKEZLEME DURUMU

Mikrofon olayından birkaç dakika önce Beyaz Saray bahçesinde Marine One’ın merdivenlerini çıkarken küçük bir tökezleme yaşandı. Trump, DOGE Başkanı Elon Musk’ın dört yaşındaki oğlu X’in helikoptere binmesine yardım ederken sağ ayağını ilk basamağın altına taktı. Ancak ABD Başkanı kendini tutarak geri kalan basamakları hızla çıktı.