Trump’ın Mikrofonla Yaşadığı Eğlenceli Anlar

TRUMP’IN MİKROFON OLAYI

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’deki Andrews Ortak Üssünde gazetecilerin sorularına yanıt verirken istemeden bir boom mikrofon ile karşılaştı. Mikrofon Trump’ın ağzına çarparken, refrleks olarak gözlerini kapatıp kafasını arkaya eğdi. Ancak mikrofon bu kez yüzünün diğer tarafına çarptı. Trump, muhabire “ters ters” bakarak durumu anlamaya çalıştı ve gazeteci mikrofonu hızla çekti. Bu esnada Trump, eğlenerek iki kaşını kaldırdı ve “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü” şeklinde bir şaka yaptı. Mikrofonu tutan operatörün çalıştığı medya kuruluşu hakkında bilgi verilmedi.

TÖKEZLEME ANISI

Mikrofon olayından hemen önce, Beyaz Saray bahçesinde Marine One’ın merdivenlerini tırmanırken küçük bir tökezleme yaşadı. Trump, DOGE başkanı Elon Musk’ın dört yaşındaki oğlu X’in helikoptere binmesine yardımcı olurken sağ ayağını ilk basamağın altına taktı. Ancak ABD Başkanı, hemen kendini toparlayarak geri kalan basamakları hızlı bir şekilde çıktı.