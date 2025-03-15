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Trump’ın Mikrofonla Yaşadığı İlginç An

TRUMP’IN GAZETECİYLE YAŞADIĞI KOMİK AN

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’deki Andrews Ortak Üssü’nde gazetecilerin sorularını yanıtladığı esnada, yanlışlıkla bir muhabirin uzattığı mikrofonun ağzına çarptı. Trump, bu anı refleks olarak gözlerini kapatarak ve kafasını geriye eğerek karşıladı.

MİKROFON OLAYIYLA İLGİLİ YORUMLARI

Başlangıçta duraksayan Trump, ardından muhabire şaşkın bir şekilde baktı. Gazetecinin mikrofonu hızla geri çekmesiyle birlikte Trump iki kaşını kaldırarak durumu değerlendiriyor gibiydi. Trump, muhabiri kastederek, “Bu, bu akşamın en büyük haberi oldu. Bunu gördünüz mü?” diyerek durumu esprili bir şekilde karşıladı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Olayın kaydını Beyaz Saray muhabiri Kellie Meyer, X platformundan paylaştı. Ancak mikrofonu tutan muhabirin hangi medya kuruluşuna bağlı olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

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