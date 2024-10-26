Trump’ın Netanyahu’ya Gazze Desteği Açıklamaları

CUMHURİYETÇİ BAŞKAN ADAYINDAN DESTEK

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırıları için “Ne yapman gerekiyorsa yap” diyerek destek verdiği bildirildi. Washington Post gazetesi, konuyla ilgili bilgisi olan 6 kişiye atıfta bulunduğu haberinde, Trump’ın bu ay Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine dair bilgiler aktardı. Trump’ın, bu ay içinde Netanyahu ile en az iki kez telefonla görüştüğü dile getirildi ve bu görüşmelerden birinde Netanyahu’ya Hamas ve Hizbullah hakkında destek verdiği ifade edildi.

SENATORDAN AÇIKLAMALAR

Görüşmeler hakkında Washington Post’a bilgi veren South Carolina’nın Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, Trump’ın Netanyahu’ya “askeri olarak ne yapması gerektiğini” dile getirmediğini, özellikle Lübnan’daki çağrı cihazlarının patlatılması operasyonuna duyduğu hayranlığı vurguladığını aktardı. Graham, “Onlara, ‘kendinizi savunmak için yapmanız gerekeni yapın’ dedi ancak burada açıkça yeni bir Orta Doğu’dan bahsediyoruz. Trump, yozlaşmış Filistin Devletiyle ilgili çok fazla şeyin değişmesi gerektiğini anlıyor” dedi.

TARİHİ BARIŞ VE GELECEK PLANLARI

Trump’ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt ise, Trump döneminde Orta Doğu’da “tarihi bir barış yaşandığını” iddia ederek, o dönemde elde edilen “ilerlemelerin” Kamala Harris ile Joe Biden yönetiminin zayıflığı yüzünden bozulduğunu öne sürdü. Leavitt, “Başkan Trump Oval Ofis’e geri döndüğünde, Kamala ve Biden’ın politikalarının yarattığı karmaşayı düzeltecek. İsrail bir kez daha korunacak, İran tekrar iflas edecek, teröristler avlanacak ve kan dökülmesi sona erecek” sözlerini kullandı. Ayrıca, Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmeleri hakkında İsrail tarafından açıklama yapılmadığı kaydedildi.