Trump’ın Oğulları Kripto Başarı Yakaladı

KRİPTO PARA PİYASASINDA BAŞARI

Başkan Donald Trump’ın iki büyük oğlu, kripto para dünyasında kayda değer bir başarı yakaladı. American Bitcoin’in halka arz performansı, Trump ailesinin kripto sektöründeki stratejik bakış açısını gözler önüne seriyor. Bu gelişme, yalnızca finansal bir kazanç değil, aynı zamanda Eric ve Donald Trump Jr.’ın girişimci kimliklerini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. American Bitcoin, ‘ABTC’ borsa kodu ile Nasdaq’ta işlem görmeye başladı.

HİSSE SENEDİ PERFORMANSI

Şirketin hisse senedi, ilk işlem gününde hisse başına 8,04 dolara kadar çıktı. Yahoo Finance verilerine göre, hisseler gün içinde en yüksek seviyeyi yaklaşık 14 dolardan gördü. Hisse senedi, Nasdaq’taki ilk gün faaliyetinde 29 milyondan fazla işlem gördü. Son dönemde halka açılan kripto şirketleri olan Circle ve Bullish ise çıkışlarında sırasıyla 46 milyon ve 58 milyon hisse işlem görmüştü.

ERIC TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

Eric Trump, verdiği röportajda şirketin madencilik operasyonları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Trump, “Özünde harika bir madencilik işimiz var. Şu anda Bitcoin’i, Bitcoin’in gerçek fiyatının yaklaşık 0,50 dolarına madenciliğini yapıyoruz.” dedi. Birkaç ay önceki kriptoya yönelme kararlarıyla Trump’ın oğulları, girişimci olarak kamuoyundaki profillerini önemli ölçüde geliştirmeyi başardı. American Bitcoin’in başarılı çıkışı, Eric Trump’ın şirketteki hissesinin Bloomberg’e göre 500 milyon doların üzerinde değer kazandığı anlamına geliyor.

YENİ GİRİŞİMLER VE YATIRIMLAR

American Bitcoin’in yanı sıra Trump kardeşler, babalarından ilham alan DeFi projesi World Liberty Financial ile de ilişkili bulunuyor. Donald Trump Jr. ayrıca kripto tabanlı tahmin piyasaları platformu Polymarket’e yatırım yaptı ve yönetim kuruluna katıldı. Bu gelişmeler, Trump ailesinin kripto para alanındaki etkisini ve yenilikçi yaklaşımlarını pekiştiriyor.