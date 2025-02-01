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Trump’ın Panama Kanalı Hakkındaki İddiaları

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TRUMP’IN PANAMA KANALI AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşen imza töreninde basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı. Panama Kanalı üzerine yaptığı değerlendirmelerde Trump, kanalın inşasının çok büyük masraflara mal olduğunu ve binlerce insanın hayatını kaybettiği bir süreçle gerçekleştirildiğini dile getirdi. Düzenlenen bir anlaşmayla Panama’ya devredildiğini belirtti.

ÇİN’İN ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Trump, Panama’nın kanalın kontrolünü Çin’e adeta teslim ettiğini iddia etti. “Biz kanalı Çin’e vermedik, Panama’ya verdik. Panama şimdi tüm Çince tabelaları söküyor. Bunun için çok çalışıyorlar ama tabelaların yaklaşık yüzde 70’i halen Çince. Bizim anlaşmamız böyle değildi. Bu yüzden geri alacağız.” diyerek Panama’nın mevcut durumunu eleştirdi. Geri almanın uygun olacağına inandığını vurguladı ve bu konu hakkında daha fazla girişimde bulunacaklarını söyledi.

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