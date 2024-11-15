Trump’ın Seçim Zaferi: Avrupa Ve Ukrayna Endişeli

TRUMP’IN SEÇİM ZAFERİ VE SAVAŞ POLİTİKALARI

5 Kasım’da gerçekleştirilen ABD seçimlerinde eski başkan Donald Trump zafer elde etti. Yeni başkan göreve başlamadan evvel savaşları durdurma taahhüdünde bulundu; ancak bu hedefe ulaşma yöntemleri hakkında herhangi bir detay sunmaması, özellikle Ukrayna’da ‘aceleci bir ateşkes’ sağlama konusunda baskı yapabileceği korkularını artırıyor.

UKRAYNA VE AVRUPA’DA ENDİŞE HAKİM

Trump’ın, Kiev’in en büyük mali ve askeri destekçisi olan Biden yönetiminin aksine Ukrayna’ya yönelik mali yardımı gözden geçirebileceğine dair işaretler, hem Ukrayna hem de Avrupa için alarm zilleri çaldırdı. Bu durum, bölgedeki güvenlik dengesi açısından önemli kaygılara neden oluyor.