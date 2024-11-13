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“Trump’ın Seçimi Bitcoin’i Yükseltiyor”

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TRUMP’IN ZAFERİYLE BİTCOİN’DEKİ YÜKSELİŞ

ABD başkanlık seçimlerini kripto paralara olumlu bir bakış açısıyla değerlendiren Donald Trump’ın kazanması, Bitcoin’deki artışı hızlandırdı. En yüksek işlem hacmine sahip olan Bitcoin, 5 Kasım’da gerçekleşen seçimlerden önce 70 bin dolar civarında işlem görüyordu. Fakat Trump’ın zaferinin ardından, Bitcoin yükselişine devam ederek arka arkaya rekorlar kırarak bugün 91 bin 792 dolara kadar ulaştı.

BİTCOİN’İN YILI KAZANCI VE YATIRIMCI İLGİSİ

Bitcoin’in bu kayda değer yükselişi, yılın başından bu yana dolar karşısında yüzde 151 oranında kazanç sağladı. Son beş gün içinde ise yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak yatırımcıların dikkatini daha da fazla çekiyor.

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