Trump’ın Seçimi Kazanmasında Saldırı Tehdidi

ŞİDDET TEHDİDİ GEREKEN BİR KONU

ABD’nin Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump’ın seçimi kazanması durumunda şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği konusunda tehditte bulunan 25 yaşındaki Isaac Sissel tutuklandı. Başkanlık seçimlerinde oy verme işlemleri sürerken, bazı eyaletlerden gelen şiddet içerikli haberler dikkat çekiyor. Michigan’da Sissel’in yaptığı tehdit üzerine, güvenlik güçleri harekete geçti.

FBI’A GÖNDERİLEN TEHDİT MEKTUBU

Savcıların bildirdiğine göre, Isaac Sissel, Batı Virginia’daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi’ne gönderdiği bir mektupta, “Trump’ın seçimleri kazanması halinde muhafazakar Hristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim” diyerek tehditte bulundu. Sissel ayrıca, elinde çalıntı bir AR-15 tarzı tüfek bulunduğunu belirtirken, “Adını vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI’ın yapabileceği hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

MAHKEME SÜRECİ BAŞLIYOR

Isaac Sissel’in federal mahkemeye çıkarılacağı bilgisi alındı. Bu olay, seçim sürecinde yaşanan gerginliklerin ve şiddet tehditlerinin ne denli artabileceğini gözler önüne seriyor. Sissel’in tutuklanması, seçim döneminde asayişin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.