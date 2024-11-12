“Trump’ın Seçimleri Bitcoin’i Yükseltti”

BİTCOİN’DE REKOR SEVİYE

Bitcoin, eski ABD Başkanı Donald J. Trump’ın seçim zaferiyle birlikte yeni bir rekor seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye saati ile 18:35’te Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin fiyatı 84.318 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kripto para piyasasında, Trump yönetiminin sektöre yönelik daha dostane düzenlemeler getireceği beklentisi pozitif bir hava yaratıyor. Trump’ın seçilmesi, Biden yönetimi döneminde uygulanan sıkı menkul kıymetler yasalarının yerini daha esnek politikaların alacağı umudunu doğuruyor.

YATIRIMCI İLGİSİ ARTIYOR

Bu gelişmeler, yatırımcıların kripto paralara olan ilgisini artırarak fiyatların yükselmesine neden oldu. Pazartesi günü Bitcoin, 84.000 doları aşarak kripto yatırımcılarını sevindirdi. Trump’ın seçim kampanyasında kripto sektörü güçlü bir destek aldı. Kripto borsa yatırım fonlarının (ETF) onay almasıyla birlikte, özellikle Seçim Günü’nden sonra Bitcoin madencisi Riot Platforms %40, kripto borsası Coinbase ise %50 oranında değer kazandı.

Kripto dünyasının önemli isimlerinden Tyler ve Cameron Winklevoss, Trump’a bağış yaparak destek verdiler. Kripto yanlısı adayları desteklemek amacıyla 100 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca, Trump ailesinin bazı üyeleri tarafından kurulan World Liberty Financial adlı yeni bir kripto girişimi de duyuruldu. Bu girişim, Trump’ın kripto dünyasıyla olan bağlarını güçlendirirken sektörde yeni bir iyimserlik rüzgarı estiriyor.