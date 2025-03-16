Trump’ın Sınır Dışı Kararına Yargı Engeli

YENİ GELİŞMELER İLE YARGI VE YÖNETİM ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

ABD’de Trump yönetimi ile yargı organları, yasa dışı göçmenlere yönelik politikalar yüzünden tekrar gündeme geldi. Trump, Tren de Aragua çetesiyle bağlantılı göçmenlerin hızlıca sınır dışı edilmesi için 1798 tarihli “Yabancı Düşmanlar Yasası”nı kullanma kararı aldı. Ancak, bu karar yargı tarafından aynı gün içinde engellendi.

YARGIÇ BOASBERG’DEN ANINDA MÜDAHALE

Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, Trump’ın cumartesi sabahı imzaladığı başkanlık kararnamesini hızlı bir şekilde geçici olarak durdurdu. Yargıç, bu yasanın uygulanması için yapılan başvurudaki davacı tarafı haklı bularak, göçmenlerin duruşma olmaksızın sınır dışı edilmesini engelledi. Boasberg, bunun yanı sıra sınır dışı edilen kişilerin uçakta olmaları durumunda derhal ABD’ye geri dönmeleri için gerekli talimatları verdi. Trump yönetiminin bu kararı daha üst bir mahkemeye taşıması bekleniyor.

YABANCI DÜŞMANLAR YASASI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile ilişkili göçmenleri hedef almak için, daha önce yalnızca savaş dönemlerinde devreye alınan “Yabancı Düşmanlar Yasası”nı yeniden kullanmaya karar vermişti. 1798 yılında kabul edilen bu yasa, başkanın belgesiz göçmenleri hedef almasına ve sınır dışı etmesine olağanüstü yetkiler tanıyor. Tarihte bir kez 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı sırasında “aktif yabancı düşmanların” sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı. Trump’ın kararnamesi, Tren de Aragua’yı “yabancı terör örgütü” olarak tanımlıyor ve bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanarak derhal sınır dışı edilmesini öngörüyordu.

TRUMP VE YARGI ARASINDAKİ GİT- GELLER

Trump’ın yasa dışı göçmenlere yönelik sert politikaları, geçmişte yargı organlarıyla da çatışmasına yol açmıştı. Bu son gelişme, Trump yönetiminin göçmen politikalarının yasal sınırlarını tekrar sorgulamaya açtı. Yargıç Boasberg’in kararı, yasanın savaş dışı bir dönemde nasıl kullanılabileceği konusunda belirsizlikler doğururken, Trump yönetiminin takip edeceği strateji hakkında merak uyandırdı.