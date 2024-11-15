Trump’ın Sözlerini Tutması Gerekiyor

DÜNYA GÜNDEMİNDE SAVAŞ VE POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında önemli konulara değindi. Fidan, “Savaş meselesini sadece Ukrayna’da aklına getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünün arkasında durmalı.” ifadelerini kullandı. Canlı yayında, gündemde merak edilen çeşitli soruları yanıtladı. Ülkemiz ve milletimiz adına yoğun bir dış politika gündemi olduğunu belirten Fidan, “Gücümüz yettiğince bu gündeme yetişmek için çaba gösteriyoruz.” açıklamasını yaptı.

TRUMP DÖNEMİ VE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Fidan, Türkiye’nin milli politikasının hür ve bağımsız seçimlerle kim başkan seçiliyorsa ona saygı duymak temeli üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri bulunduğunu belirten Fidan, “ABD’ye yüklememiz gereken konular bulunmakta.” dedi. Trump’ın kabinesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için beklemek gerektiğini vurguladı. Ayrıca ABD’nin iç politikasında İsrail destekçiliğinin şart hale geldiğini, Türkiye’nin ise terörle mücadele konusundaki kararlılığını sürdürmekte olduğunu belirtti.

BÖLGEDE MÜTTEFİKLERİMİZİN CİDDİYETİ

Fidan, ABD ile olan temel problemlerinin PKK ve FETÖ olduğunu vurguladı. “ABD terörle mücadele konusunda son bir yılda Dışişleri düzeyinde tartışmaları başlatmıştı.” diyen Fidan, Türkiye’nin dışındaki aktörlerin tercih edilmesinin rasyonel bir açıklaması olamadığını ifade etti. Ayrıca, bölgedeki müttefiklerin Türkiye’nin ciddiyetini anladığını belirtti.

İSRAİL’İN SORUMLULUĞU

Fidan, Orta Doğu’daki bazı ülkelerde sorunların olabileceğine değinerek, Cumhurbaşkanımızın liderlik tarzının süreci şekillendirdiğini söyledi. “Atılması gereken en ileri adım atılmıştır.” diyen Fidan, bunun Türkiye’nin işini kolaylaştıracağını aktardı. Ayrıca geçmişteki birçok çetrefilli konuda ara bulucu olarak rol aldığını vurguladı.

ESAD İLE OLAN İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanının Suriye ile ilgili irade beyanını en üst düzeyde yaptığına dikkat çeken Fidan, “Artık irade sahipleri kimse, biz çözelim.” dedi. Suriye’de iç savaşın donduğunu belirtirken, daha fazla insanın ölmesini ve yerinden edilme hukunun azalmasını umduğunu ifade etti. Suriye rejiminin, yurt dışındaki 10 milyon civarındaki Suriyeliyi yeniden kabul etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.