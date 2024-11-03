Trump’ın Suçlaması: Harris Kazanırsa Yıkım Olacak

MİCHİGAN’DA TRUMP’IN KAMPANYA GÜNDEMİ

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası çerçevesinde Amerikalı Müslüman ve Arapların yoğun olduğu Michigan eyaletinde bir konuşma yaptı. Trump, birçok Amerikalı Müslüman ve Arap’ın Ortadoğu’da yaşayan arkadaşları ve aileleri olduğunu vurguladı. Konuşmasında, “Ancak Harris, Liz Cheney gibi savaş kışkırtıcılarıyla birlikte kampanya yürütüyor. Babası Ortadoğu’yu neredeyse mahvetmişti.” şeklinde bir ifade kullandı. Trump, Demokratların Müslüman oylarına yöneldiğini belirtti ve Harris’in Liz Cheney’i tercih etmesinin “pek iyi sonuç verdiğini sanmıyorum.” dedi. Ayrıca, “Eğer Kamala kazanırsa, sadece ölüm ve yıkım olacak. Ben barışın adayıyım.” değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyetçi önemli isimlerden Liz Cheney, 4 Ekim’de Harris’i destekleyeceğini duyurmuştu. Ayrıca, Dick Cheney’in Irak işgali sırasında ABD Başkanı George W. Bush’un yardımcılığını üstlendiği de hatırlatıldı.

MİCHİGAN’IN SEÇİMDEKİ STRATEJİK ROLÜ

Michigan, salıncak eyaletlerden biri olarak, yaklaşık 242 bin Müslüman seçmene ev sahipliği yapıyor. Bu durum, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerin Müslümanların oylarına büyük önem vermesine neden oluyor. Geleneksel olarak Michigan’daki Müslüman oyları Demokrat Parti’ye yönelirken, 7 Ekim 2023’ten sonra özellikle İsrail’in Gazze’deki askeri eylemleri nedeniyle Müslüman seçmenler, Joe Biden yönetiminin Gazze politikalarını eleştirmişti. Ayrıca, Michigan’daki bazı Müslüman toplum liderleri, 27 Ekim’de Trump’ı desteklediklerini açıklamıştı. Bunun sebeplerinden biri, Trump’ın “Orta Doğu ve Ukrayna’daki savaşı sona erdireceği” vaadi oldu.