Trump’ın Tasarruf Tedbirleri Protesto Edildi

PROTESTOLAR İLE İŞTEN ÇIKARMALARA TEPKİ VERİLDİ

ABD’nin New York şehrinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın tasarruf tedbirleri çerçevesinde işten çıkardığı çalışanlar ile onlara destek veren çok sayıda kişi, Federal Plaza önünde bir protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki Elon Musk’a yönelik “Musk’ı Kov” yazılı pankartlar taşıdı. Federal kurum çalışanları, işten çıkarmalara karşı protesto hareketlerine devam ediyor.

TASARRUF TEDBİRLERİNE TEPKİLER ARTIYOR

Donald Trump’ın uyguladığı tasarruf tedbirlerine yönelik tepkiler, başkent Washington D.C. dahil birçok şehirde sürerken, New York’taki Federal Plaza önünde de geniş katılımlı bir gösteri yapıldı. Protestocular, “Ülkenin kurumları saldırı altında” ve “Ayağa kalkıp buna karşı duracağız” şeklinde sloganlar atarken, “Musk’ı Kov” ve “Darbeyi Durdurun” pankartları taşıdı. Protestocular, kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmasını ve işe alımları sınırlamasıyla tanınan DOGE’un başındaki Elon Musk’ın uygulamalarını anayasaya aykırı olarak değerlendiriyor.

Dün, federal bir yargıç işten çıkarmalarla ilgili açılan bir davada federal çalışanların işe geri alınmasına yönelik bir karar verdi. Mahkeme, ayrıca ABD Personel Yönetimi Ofisi’nin (OPM), 7 gün içinde Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri, Hazine ve Gazi İşleri Bakanlıklarında işten çıkarılan tüm deneme süresindeki çalışanlara işe iade teklifinde bulunduğunu kanıtlamak zorunda olduğunu belirtti. Bu karar, işten çıkarılan birçok federal çalışan için önemli bir hukuki kazanım olarak görülüyor.

BEYAZ SARAY’DAN SERT YANIT

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, federal yargıcın yetkisini aştığını ve yürütme organının işleyişine müdahale ettiğini iddia etti. Leavitt, “Tek bir yargıç, yürütme organının işe alma ve işten çıkarma yetkisini anayasaya aykırı bir şekilde ele geçirmeye çalışıyor. Başkan, yürütme organının tüm yetkilerini kullanma hakkına sahiptir. Eğer bir federal bölge mahkemesi yargıcı yürütme yetkilerine sahip olmak istiyorsa, Başkanlık için adaylığını koyabilir” dedi. Beyaz Saray, tasarruf tedbirlerinin ABD’nin ekonomik istikrarı için zorunlu olduğunu savunuyor.

ON BİNLERCE ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

DOGE’un uyguladığı politika çerçevesinde, eğitim, hazine ve dışişleri gibi önemli federal kurumlarda büyük çaplı işten çıkarmalar yaşandı. Yeni göreve başlayan bazı çalışanlar ile performans değerlendirmesi yüksek olan personellerin de işten çıkarıldığı bildiriliyor. İşten çıkarmaların büyük bir kısmının hükümetin küçültülmesi amacıyla yapıldığı ifade ediliyor. Bazı çalışanlar, performans düşüklüğü gerekçesiyle görevlerinden alındığını ileri sürerken, işten çıkarılan birçok kişi, iyi performans geri bildirimleri aldıklarını ve haklarında keyfi işten çıkarmalar yapıldığını savunuyor.