Trump’ın Tasarruf Tedbirlerine Karşı Protesto New York’ta

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

ABD’nin New York şehrinde, Başkan Donald Trump yönetiminin uyguladığı tasarruf tedbirleri çerçevesinde işten çıkarılan çalışanlar ve onlara destek veren birçok kişi, Federal Plaza önünde bir protesto gösterisi gerçekleştirdi. Göstericiler, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başı olan Elon Musk’a yönelik “Musk’ı Kov” yazılı pankartlar taşıdı. ABD’de, federal kurumlarda yapılan işten çıkarmalar nedeniyle düzenlenen protesto gösterileri sürüyor.

SLOGANLARLA GÜÇ GÖSTERDİLER

Donald Trump’ın tasarruf tedbirlerine karşı tepkiler, başkent Washington D.C. dahil birçok şehirde devam ederken, New York Federal Plaza önünde de geniş katılımlı bir protesto yapıldı. Göstericiler “Ülkenin kurumları saldırı altında” ve “Ayağa kalkıp buna karşı duracağız” gibi sloganlar atarken, “Musk’ı Kov” ve “Darbeyi Durdurun” yazılı pankartlar da taşıdı. Protestocular, Musk’ın federal iş gücü üzerindeki politikalarının anayasaya aykırı olduğu görüşünü savunarak, hükümetin bu adımlarını “kurumsal darbe” olarak nitelendirdi.

MAHKEME KARARI ÖNEMLİ BİR HUKUKİ KAZANIM

Dün, federal bir yargıç işten çıkarmalarla ilgili başlatılan davada federal çalışanların işe geri alınmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca ABD Personel Yönetimi Ofisi’nin (OPM), Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri, Hazine ve Gazi İşleri Bakanlıklarında işten çıkarılan tüm deneme süresindeki çalışanlara işe iade teklifi sunmasını 7 gün içinde kanıtlamasını emretti. Bu karar, işten çıkarılan binlerce federal çalışan için önemli bir hukuki kazanım olarak değerlendiriliyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, federal yargıcın yetkisini aştığını ve yürütme organına müdahale ettiğini savundu.

TASARRUF TEDBİRLERİ ZORUNLU OLARAK SAVUNULUYOR

Leavitt, “Tek bir yargıç yürütme organının işe alma ve işten çıkarma yetkisini anayasaya aykırı biçimde ele geçirmeye çalışıyor. Başkan, yürütme organının tüm yetkilerini kullanma hakkına sahiptir” dedi. Beyaz Saray, tasarruf tedbirlerinin ABD’nin ekonomik istikrarı için zorunlu olduğunu belirtiyor ve federal çalışanların yasal mücadelesi nedeniyle Musk’ın liderliğindeki DOGE programının bazı bölümlerinin gözden geçirilebileceği ifade ediliyor. DOGE’un uyguladığı politikalar nedeniyle, ülke genelinde eğitim, hazine ve dışişleri bakanlıkları gibi önemli kurumlarda büyük çaplı işten çıkarmaların yapıldığı belirtilirken, yeni göreve başlayan ve performans değerlendirmesi yüksek bazı çalışanların da görevden alındığı bilgisi veriliyor. İşten çıkarmaların çoğunun hükümetin küçültülmesi amacıyla yapıldığı öne sürülüyor, ancak birçok çalışan, performanslarının iyi olduğunu ve keyfi işten çıkarmalarla karşılaştıklarını ifade ediyor.