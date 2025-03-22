Trump’ın Temsilcisi: Putin Büyük Bir Lider

PUTİN’LE GÖRÜŞME HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirilen görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Witkoff, “Putin’i kötü bir adam olarak görmüyorum. O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider” şeklinde konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA OLUMSUZLUKLAR AZALIYOR

Donald Trump’ın başkanlık döneminin başlamasıyla birlikte ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerdeki gerginlikler azalmaya başladı. Witkoff, Putin ile Moskova’da yaptığı birkaç saatlik görüşmelerin yapıcı ve çözüme odaklı olduğunu belirtti. Görüşme sırasında Putin’in kendisine karşı dürüst davranır gibi hissettiğini ifade etti.

ZELENSKİY’İ ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı. “Zelenskiy, çok ama çok zor bir durumda ama karşısında nükleer bir ülke var. Bu yüzden de yere serileceğini bilmek zorunda. Şimdi bir anlaşma yapması için en iyi zaman” dedi. Ayrıca Putin’in Trump için gönülden bir portre yaptırdığı bilgisini de paylaştı.