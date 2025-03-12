Trump’ın Temsilcisi Witkoff Rusya’ya Gidiyor

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İÇİN RUSYA’YA GİDİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD heyetinin Ukrayna ile 30 günlük ateşkesi görüşmek amacıyla Rusya’ya gideceğini açıkladı. Leavitt, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’ın Rusya’ya gitme planını doğruladı.

WITKOFF’UN MOSKOVA ZİYARETİ

Leavitt, “Sayın Witkoff bu hafta içinde Moskova’ya gidiyor” ifadesini kullanarak, Witkoff’un ziyaretinin detayları hakkında bilgi verdi. Ancak Witkoff’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceği konusunu netleştirmedi.

ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI’NIN GÖRÜŞMESİ

Beyaz Saray Sözcüsü, ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın gün içerisinde Rus mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini de belirtti. Bu gelişmeler, Rusya ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin gidişatını etkileme potansiyeline sahip.