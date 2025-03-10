Trump’ın Temsilcisi Witkoff’tan Anlaşma Açıklaması

GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Suudi Arabistan’da Ukrayna heyetiyle gerçekleştirecekleri müzakerelere değinerek, bu ülkeyle nadir toprak elementleri anlaşmasının bu hafta imzalanabileceğini belirtiyor. Amerikan Fox News kanalına konuşan Witkoff, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin düşüncelerini ifade ederken oldukça iyimser bir tavır sergiliyor. Suudi Arabistan’a gitmeden önce yaptığı röportajda, bu haftaki görüşmelerde Kiev ile nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalayıp imzalamayacakları sorusuna, “Ben gerçekten umutluyum. Kesinlikle öyle umuyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’den, (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy) Yermak’tan ve Avrupalılardan gelen tüm işaretler çok ama çok olumlu.” yanıtını veriyor. Witkoff, bu görüşmelerin önemli bir ilerleme sağlayacağından inandığını da sözlerine ekliyor.

ISTİHBARAT DESTEĞİ

Witkoff, son günlerdeki tartışmalara ilişkin olarak Ukrayna’ya verilen istihbarat desteğinin kesilmesi hakkındaki müdahalelere, “Ukraynalıların ihtiyaç duyduğu savunma amaçlı istihbarat desteğini hiçbir zaman kesmedik. Dolayısıyla bu hiçbir zaman tamamen kesilmedi.” şeklinde yanıt veriyor. Witkoff’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da eşlik edecek. Geçen ay ABD ve Rusya, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan’da bir araya geldi.

TRUMP- ZELENSKIY TARTIŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis’teki bir görüşmede tartışma yaşamıştı. İlerleyen süreçte, planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray’dan yalnız bir şekilde ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı. Trump, Zelenskiy’nin “Amerikan halkına saygısızlık ettiğini” iddia ederken, Zelenskiy de özür dileyecek bir şey yapmadığını savunmuştu. Ayrıca, geçen salı akşamı Kongre’de konuşan Trump, Zelenskiy’nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna’nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti. Öte yandan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından Ukrayna’ya istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici bir süre durdurduklarını doğruladı, ancak bunun geçici olacağını vurguladı.