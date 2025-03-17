Trump’ın Ticaret Politikaları Küresel Ekonomiyi Etkiliyor

OECD’YE GÖRE DÜŞEN BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2025 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,3’ten yüzde 3,1’e düşürdü. Bu düşüş, “ticaret politikasındaki değişiklikler” olarak tanımlanıyor. OECD’nin yayımladığı rapora göre, bazı G20 ekonomilerindeki ticaret engellerinin artması ve jeopolitik ile siyasi belirsizliklerin yatırım ve hane halkı harcamaları üzerindeki baskısı bu duruma katkıda bulunan faktörler arasında yer alıyor.

ABD’DE ZAYIFLAYAN BÜYÜME BEKLENTİLERİ

OECD, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesinin ardından yaşanan ticari gerilimlerin büyüme beklentilerini olumsuz etkilediğini belirtti. ABD’de ekonomik büyüme, yüzde 2,4’ten yüzde 2,2’ye düşürülürken, gelecek yıl için bu oran yüzde 1,6 olarak tahmin edildi. Bunun yanı sıra, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileri, Meksika ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke için büyüme tahminlerini de olumsuz etkiliyor.

ALMANYA VE EURO BÖLGESİ’NDEKİ BEKLENTİLER

OECD, Almanya’nın 2025 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,7’den yüzde 0,4’e düşürdü. Euro Bölgesi için de büyüme tahmini 0,3 puan düşerek yüzde 1,0’a güncellendi. Bu bağlamda, Türkiye içinse tahmin yüzde 3,1 olarak güncellendi. Ülke için 2025 yılında manşet enflasyonun yüzde 31,4, çekirdek enflasyonun ise yüzde 31,2 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

MÜHİM ENFLASYON RİSKLERİ

OECD, Meksika’nın resesyona gireceğini ve büyüme beklentisinin 2,5 puan düşerek yüzde eksi 1,3 olacağını belirtti. Kanada içinse büyüme tahmini, bir önceki tahmine kıyasla yüzde 1,3 puan düşerek yüzde 0,7’ye geriledi. OECD uzmanları, Trump’ın uyguladığı gümrük vergilerinin devam etmesi ve karşı önlemlerin alınmasının küresel büyüme üzerinde daha büyük etkilere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. OECD raporunda, “Beklenenden daha yüksek enflasyon, daha sıkı bir para politikası gerektirecek ve mali piyasalarda yıkıcı bir yeniden değerlendirmeye yol açabilecektir” denildi. Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü ise Alman ekonomisinin büyüme tahminini daha mütevazı olarak yüzde 0,2 şeklinde belirtti.