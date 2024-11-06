“Trump’ın Türkiye ile İlişkileri ve Etkileri”

TÜRKİYE İÇİN ABD SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ABD’deki seçim sonuçları Türkiye açısından büyük bir öneme sahip. Yeni ABD Başkanı’nın uygulayacağı politikalar, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabiliyor. 47. ABD Başkanı olarak göreve gelen Donald Trump, önceki dört yıllık sürecinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir ilişki geliştirmeye çalıştı. Ancak, bu dönemde ABD bürokrasisi ve Kongresi’nin etkisiyle iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi çatlaklar ve krizler de yaşandı. Öncelikle, Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan son gelişmelere göz atalım.

TRUMP DÖNEMİNDE NELER YAŞANDI?

Donald Trump’ın başkanlık dönemi, hem ABD içinde hem de dünya genelinde birçok eleştiriye neden oldu. Trump’ın Türkiye’ye yönelik politikalarını değerlendirmeden önce, başkanlık görevindeki tutumlarına bakmak gerekiyor. Öncelikle, ABD’nin Afganistan ve Irak’ta demokrasi götürme çabalarının başarısız olduğu biliniyor. Ayrıca, Washington’un 2013 yılında Mısır’daki askeri darbeyi desteklemesi ve Trump’ın başkanlığı süresince 6 Ocak 2021’de yaşanan Kongre baskını, artan popülist söylemlerle birlikte liberal yönetim modelinin meşruiyet sorununu gözler önüne serdi. Bu dönemde özellikle Trump’ın eğitim, sınır güvenliği ve kürtaj konusundaki politikaları tepki toplamıştı.

TRUMP VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Trump, Türkiye ile samimi ilişkiler kurmaya çalışmasına rağmen 4 yıllık süreçte, ülkeye yönelik yaptırımları ve sert açıklamalarıyla dikkat çekti. Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok kez bir araya geldiği biliniyor. İlk görüşmeleri 16 Mayıs 2017’de gerçekleşti ve burada Trump, Türkiye’ye yönelik terörle mücadele desteklerini vurguladı. İkinci zirve ise 13 Kasım 2019’da gerçekleşti. Ancak, Trump’ın başkanlığı dönemindeki en önemli sorunlardan biri ABD’nin Suriye’de YPG/PKK’ya verdiği destek oldu.

DEAŞ’LA MÜCADELE BAŞARISIZLIĞI

Trump, seçim vaatlerinden biri olarak “DEAŞ’ı en kısa sürede bitirmek” amacıyla yola çıktı, fakat Pentagon YPG/PKK ile iş birliğini sürdürdü. Trump’ın, Erdoğan’ın Washington ziyaretinden önce YPG/PKK’ya silah verilmesi talimatı vermesi Türkiye tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Ek olarak, Trump’ın Suriye’den asker çekme talimatı, hem siyasi tartışmalara yol açtı hem de uygulama aşamasında engellere takıldı. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce Trump, ABD askerlerini çekeceğini duyurdu, fakat bu durum gerçekleşmedi.

YAPTIRIMLAR VE KRİZLER

Trump döneminde Türkiye’ye yönelik birçok yaptırım ve kriz yaşandı. Özellikle, ABD’nin S-400 hava savunma sistemleri alımı ve Brunson davası, ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Trump, Brunson davası dolayısıyla Türk bakanlara yaptırım uygularken, 2018’de gümrük vergilerini iki katına çıkardı. Brunson serbest bırakıldığında, yaptırımlar kaldırıldı.

GÖZLER YENİ DÖNEMDE

Analizlere göre, Trump yönetiminde ABD’nin Türkiye’nin beklentileri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılması mümkün. Bunun arasında ABD’nin YPG’ye desteğini çekmesi ve Suriye’den çekilmesi gibi adımlar yer alıyor. Ayrıca, sözde Ermeni Soykırımı iddiaları, F-35’lerin satışına dair kısıtlamalar ve FETÖ elebaşının iadesi gibi konular da önümüzdeki dönemde önemli başlıklar arasında olacak.