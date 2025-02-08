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Trump’ın Ukrayna İçin Ateşkes Planı Sızdı

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ABD BAŞKANININ SEÇİM VAADI VE İSRAİL ZİYARETİ

‘Savaşları bitireceğim’ sözüyle seçim sürecinde dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yaptı. Trump’s, Netanyahu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını ifade etmesi dünya genelinde büyük bir tepki topluyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DİKKATİNİ VERDİ

Seçim kampanyası sırasında ‘Ukrayna savaşını 24 saatte sona erdireceğini’ iddia eden Trump, Gazze ile ilgili tartışmalar sürerken dikkatini şimdi Rusya-Ukrayna hattına çevirdi. Önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme yapacağı bildiriliyor.

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İzmir’deki Deniz Çekilmesi Normal Olay

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