TrUmP’ın Vergi Etkisi: 4 Trilyon Dolar Kapatılabilir

GÜMRÜK VERGİLERİNİN MALİ ETKİLERİ

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump’ın yakın dönemde hayata geçirdiği gümrük vergilerinin mali etkilerine dair en güncel analizini paylaştı. Rapora göre, ithal ürünlere uygulanan vergiler 2024 yılı ticaret akışları doğrultusunda yaklaşık 18 puan artış göstermiş durumda.

BÜTÇE AÇIĞINDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEME

CBO’nun tahminleri, 6 Ocak ile 19 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürürlüğe girecek yüksek tarifelerin, 2025–2035 yılları arasında birincil bütçe açıklarını 3.3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını ise 0.7 trilyon dolar azaltabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, toplamda 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığı iyileşmesi anlamına geliyor.

ÖNCEKİ ANALİZLERLE KARŞILAŞTIRMA

Haziran ayında yayımlanan önceki raporda ise bu rakamlar daha düşük tahmin edilmişti. CBO, tarifelerdeki son güncellemelerin etkisiyle yeni tahminlerin önceki projeksiyonları geride bıraktığını ifade etti.

EKONOMİK BÜYÜKLÜK VE RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Analiz içerisinde, gümrük tarifelerinin ekonominin genel büyüklüğü üzerindeki olası etkisinin de dikkate alınması gerektiğinin altı çizildi. Uzmanlar, yüksek vergilerin kısa vadede bütçeye avantaj sağlasa da uzun vadede ticaret hacmini daraltabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.