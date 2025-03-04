Trump’ın Vergi Hamlesi Kriz Yaratabilir

TRUMP’IN VERGi BASKISI VE ETKILERİ

ABD Başkanı Donald Trump, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçiriyor. Pazartesi günü Roosevelt Room’da gazetecilere seslenen Trump, “Bugün itibarıyla Kanada ve Meksika’ya %25 gümrük vergisi başlıyor. Ertelemeye yer yok, vergileri ödeyecekler” diye belirtti. Bu adımın, iki ülkeyi fentanil kaçakçılığıyla mücadelede daha aktif olmaya zorlayacağını savunan Trump, ayrıca ABD’ye fabrika yatırımlarını çekmeyi hedeflediğini vurguladı. Peki, bu karar Kuzey Amerika’yı nasıl etkiliyor?

ÇİN’E YENİ VERGi ARTIRIMI

Trump, sadece komşularla yetinmedi. Çin’e yönelik gümrük vergilerini de %10’dan %20’ye çıkardığını açıklayan ABD Başkanı, bu hamleyi Pekin’in fentanil krizindeki “başarısızlıklarına” bağladı. 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle Çin ithalatına %10 vergi getiren Trump, 4 Şubat’ta uygulamaya geçen tarifeyi şimdi iki katına çıkarıyor. Bu karar, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşını yeniden alevlendirebilir mi?

MEXİKA VE KANADA’DAN REAKSIYONLAR

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump’ın kararına temkinli bir şekilde yanıt verdi: “Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz. A, B, C ve D planlarımız hazır, kimse endişelenmesin.” Sheinbaum’un ılımlı yaklaşımı dikkat çekerken, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ise rest çekti: “Trump vergi koyarsa, biz de hazırız.” Kanada, 155 milyar dolarlık misilleme vergisi paketini devreye sokmaya hazırlanıyor ve ilk etapta 30 milyar dolarlık uygulamayı başlatacak.

PAZARLARDA ÇALKANTILAR VE ENDİŞELER

Trump’ın açıklamaları finans dünyasını sarstı. ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 endeksi, pazartesi günü öğleden sonra %2 değer kaybetti. Kanada ve Meksika’ya yönelik vergilerin tedarik zincirlerini etkileyeceği, Çin’e artan tarifelerin ise küresel ticareti zorlayabileceği endişesi hakim. Yatırımcılar, bu yeni ticaret savaşının enflasyonu artırıp artırmayacağını merak ediyor. Dünya ekonomisi bu fırtınadan nasıl çıkacak, zaman gösterecek.