Trump’ın Vergi Kararı Eleştiriliyor

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Çin Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, ülkesinin karşı stratejiler geliştireceğini ve kendi haklarını koruma konusunda kararlı adımlar atacağını belirtti. ABD’nin “karşılıklı tarife” uygulamasının öznel ve tek taraflı bir değerlendirmeye dayandığını, bunun ise uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğunu ifade etti. Açıklamada, “Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD’nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak.” denildi. ABD’nin ticaret ortaklarına “karşılıklılık” adı altında gümrük tarifelerini yükselttiğini, bu durumun da yıllar içerisinde çok taraflı ticaret müzakereleriyle sağlanan çıkarlar dengesini göz ardı ettiğini vurguladı. Açıklamada, ABD’ye tek taraflı tarif tedbirlerini iptal etme ve ticaret ortaklarıyla farklılıkları eşit diyalogla çözme çağrısında bulunuldu.

VON DER LEYEN’DEN YANIT

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi kararına tepkisini dile getirdi. Von Der Leyen, “Çeliğe uygulanan gümrük vergilerine karşılık ilk önlem paketini tamamlamak üzereyiz.” diyerek, Trump’ın vergi kararının küresel ekonomi için olumsuz etkileri olacağına dikkat çekti. Bunun milyonlarca insana kısa sürede olumsuz etki yapacağını aktardı.

KANADA VE GÜNEY KORE’DEN TEPKİLER

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın ülkesini yeni vergi listesinin dışında bıraktığını ancak çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerinin sürdüğünü hatırlattı. “Buna karşı aldığımız önlemlerle mücadele edeceğiz.” dedi. Güney Kore’nin vekil Devlet Başkanı Han Duck-soo, ticaret savaşının artık gerçek olduğunu ve hükümetin gerekli önlemleri alması gerektiğini bildirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “Ticaret savaşından kaçınmak için Amerika ile anlaşmak adına her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı. Brezilya Dışişleri Bakanlığı ise, “Mütekabiliyetin sağlanması için tüm olası adımları değerlendiriyoruz.” açıklamasında bulundu ve kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

AVUSTRALYA VE İSPANYA’DAN YORUMLAR

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, Washington yönetiminin vergi kararının mantık temeli taşımadığını aktardı: “Vergiyle birlikte Amerikalılar için maliyetler artacak.” İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, “İspanya şirketlerini ve çalışanları korumaya devam edecek.” açıklamasında bulundu.

ABD YÜZDE 34 GÜMRÜK TARİFESİ UYGULAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, yarından itibaren diğer ülkelere karşılık tarifeler uygulayacağını duyurdu. Temel tarife oranı yüzde 10’un üzerine çıkacak ve ülkeye göre değişen oranlarla gümrük tarifeleri uygulanacak. Bu çerçevede, Çin’e ek olarak yüzde 24 “karşılıklı tarife” ile birlikte toplamda yüzde 34 gümrük tarifesi getirileceği açıklandı. Yüzde 10’luk baz tarife, 5 Nisan’da, yüzde 24’lük ek tarife ise 9 Nisan’da yürürlüğe girecek. Trump, daha önce 1 Şubat’ta imzaladığı kararnamede, Çin’den ithalata yüzde 10 gümrük vergisi koymuş, bunu 4 Mart’ta 20’ye yükseltmişti. Pekin yönetimi ise, Trump’ın bu tarife artışlarına karşılık olarak ABD’den ithal belirli ürünlere ek gümrük vergileri ve ABD’li şirketlere yaptırımlar uygulamayı tercih etmişti.