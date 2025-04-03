Trump’ın Vergi Kararı Piyasaları Sarstı

GÜMRÜK VERGİLERİ DÜNYA PAZARLARINI ŞAŞIRTTI

ABD Başkanı Donald Trump, beklenmedik bir şekilde gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarda bulundu ve bu durum ticaret ile tedarik zincirlerinde önemli kaymalara yol açtı. Ülkenin dünya genelinde uygulayacağı vergi kararları yatırımcılar arasında endişeleri artırdı. Borsalar düşüş kaydetti ve yatırımcılar güvenli liman arayışına girdi; bu da tahvil, altın ve yene yönelmeye neden oldu.

TÜM ÜLKELERE EK VERGİLER GELİYOR

Trump, Türkiye’nin de dahil olduğu tüm ülkelere en az yüzde 10’luk karşılıklı gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı. ABD, Çin için yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Japonya’ya ise yüzde 24 oranında gümrük vergisi getirecek. Ayrıca, dış ülkelerde üretilen otomobiller için %25’lik bir vergi uygulanacak. Avrupa Birliği ve Çin, ABD’nin ek vergilerine karşı misilleme yapacaklarını duyurdu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞLER

Teknoloji sektörü, Çin ve Tayvan’daki üretim merkezlerine uygulanan yeni gümrük vergileriyle birlikte büyük ölçüde değer kaybetti. Apple hisseleri yüzde 6, Nvidia yüzde 4, Tesla ise yüzde 4,5 oranında düştü. Diğer büyük teknoloji firmalarının hisseleri de yüzde 2,5 ile yüzde 5 arasında geriledi. Muhteşem Yedili olarak bilinen teknoloji şirketlerinin piyasa değeri toplamda 760 milyar dolar azaldı. Nasdaq endeksi, yüzde 3’ten fazla değer kaybı yaşadı ve birçok sektör Trump’ın gümrük vergilerinden olumsuz etkilendi.

YATIRIMCILAR RİSKTEN KAÇIYOR

Trump’ın açıklamaları sonrası yatırımcılar riskten kaçınma eğilimi gösterdi ve güvenli liman varlıklarına talep arttı. Hisse senedi piyasalarında sert düşüşler kaydedildi. Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 3,3 gerilerken, S&P 500 vadelileri yüzde 2,7, FTSE vadelileri ise yüzde 1,6 oranında düştü. Dünya genelinde birçok borsa endeksi de kayıplar yaşadı; Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düştü.

DOLAR DEĞER KAYBEDİYOR, ALTIN REKOR KIRDI

Yüksek gümrük vergileri, dolara değer kaybettirdi ve euro değer kazandı. Güvenli liman olarak kabul edilen Japon yeni ve İsviçre frangına olan talep arttı. Dolar endeksi yüzde 0,14 azalarak 103 seviyesine geriledi. Dolar, yen karşısında yüzde 1,25 değer kaybıyla 147,38 seviyesine düştü. Tahvil taleplerinin artması sonucu ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise 13 baz puan düşerek yüzde 4,07 seviyesine indi. Petrol fiyatları da yüzde 2 değer kaybetti. Ayrıca ons altın, 3 bin 168 dolara çıkarak rekor kırdı; böylece altındaki yükseliş yıl başından itibaren yüzde 20’yi geçti.