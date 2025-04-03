Trump’ın Vergileri Altın Fiyatlarını Artırdı

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi politikalarının etkisiyle rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altın, Trump’ın açıklamaları sonrasında 3 bin 168 dolara çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Bu artış, yıl başından itibaren sarı metalin değerinin yüzde 20’yi geçtiğini gösteriyor. Ancak zirve seviyesinden gelen satış baskısıyla birlikte, altının ons fiyatı 3 bin 140 dolar civarında bir denge buldu. Gram altın fiyatı, 3 bin 821 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 283 liradan satılıyor.

TRUMP’IN YENİ VERGİ UYGULAMALARI

Trump, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeye en az yüzde 10 karşılıklı gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını duyurdu. ABD, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Japonya’ya ise yüzde 24 oranında gümrük vergisi kesecek. Ek olarak, dış ülkelerde üretilen otomobillere de yüzdelik olarak yüzde 25 vergi eklenecek. Bu açıklamaların ardından yatırımcıların riskten kaçma eğilimleri belirginleşti ve güvenli liman varlıklarına olan talep arttı.

Aynı zamanda, altın fiyatları, faiz indirim beklentileri, merkez bankalarının alımları ve altın destekli yatırım fonlarına yönelik güçlü talep ile destekleniyor. Öte yandan, ABD’nin istihdam ve imalat verileri zayıf bir durumu işaret ediyor. Şubat ayında açık iş sayısı 7 milyon 568 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. İmalat sektörü ise, iki ay üst üste devam eden artışın ardından mart ayında küçülme gösterdi. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini dikkatle takip ediyor. Bu verilerin, Fed’in para politikası üstündeki olası etkileri izlenecek.