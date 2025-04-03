Trump’ın Vergileri Sonrası Altın Yükseldi

ALTIN FİYATLARINDA REKOR YÜKSELİŞ

Altın fiyatları, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrasında rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Ons altın, Trump’ın yaptığı açıklamaların ardından 3 bin 168 dolara kadar çıkarak yeni bir zirve yaptı. Böylece yılbaşından bu yana altının değer kazanımı yüzde 20’yi geçti. Ancak zirveden gelen satışların etkisiyle altının ons fiyatı 3 bin 140 dolar seviyelerinde dengelendi. Gram altın ise 3 bin 821 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 283 liradan satılıyor.

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump, Türkiye’nin de içinde bulunduğu tüm ülkelere en az yüzde 10 karşılıklı gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. ABD, Çin için yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 ve Japonya’ya yüzde 24 oranında gümrük vergisi getirecek. Dış ülkelerde üretilen otomobillere ise yüzde 25 vergi uygulanması planlanıyor. Trump’ın bu açıklamaları, yatırımcıların riskten kaçış eğilimlerini artırarak güvenli liman varlıklarına olan talebi yükseltti.

İSTİHDAM VERİLERİNE ODAKLANMA

Altın fiyatı, merkez bankası alımları, faiz indirimi beklentileri ve altın destekli yatırım fonlarına yönelik güçlü talep ile destekleniyor. Öte yandan, ABD’deki istihdam ve imalat verileri de zayıf bir seyir izliyor. Ülkede şubat ayında açık iş sayısı 7 milyon 568 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. İmalat aktivitesi ise artış gösterdikten sonra mart ayında daralma yaşadı. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarını dikkatle takip ediyor. Bu verilerin, Fed’in para politikası üzerinde ne gibi etkiler doğuracağı merak ediliyor.