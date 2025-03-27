Trump’ın Vergisi Altın Fiyatlarını Etkiliyor

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

ABD’nin tarife değişikliği beklentisi, altın fiyatları üzerinde önemli bir etki yarattı. Beklenen açıklama dün akşam geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de üretilmeyen tüm araçlar için ülkeye girişte yüzde 25 ek vergi uygulanacağını duyurdu. Bu durum, kıymetli maden fiyatlarının yükselişe geçmesine neden oldu. Otomobil sektörünü rahatsız eden ek gümrük vergileri, genel fiyatlar üzerinde de artış oluşturacak. Belirtilen vergiler 2 Nisan 2025 tarihinde devreye girecek. Altın fiyatları da bu gelişmelerle birlikte artış gösteriyor.

ABD KONGRESİ’NİN BORÇ LİMİTİ UYARISI

Öte yandan, ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), borç limiti hakkında bir uyarı yaptı. Harekete geçilmemesi durumunda hükümetin olağanüstü önlemlerle sağladığı borçlanma kabiliyetinin ağustos veya eylül ayında tükenebileceğini tahmin ediyor. Bu durum, piyasalarda belirsizlik oluşturarak yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden olabiliyor.

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Gram altın, güne 3688 liradan giriş yaptı. Gün içerisinde altın fiyatları en düşük 3684 lira, en yüksek ise 3712 lira seviyesine ulaştı. Şu sıralar 3711 liradan işlem görmekte. Kapalıçarşı’da gram altın 3718 liradan alıcı bulurken, 3767 liradan satılıyor. Ons altın da güne 3019 dolardan başladı ve gün içerisinde en düşük 3017 dolar, en yüksek ise 3037 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda ons altın 3037 dolardan işlem görüyor.