Trump’ın Yemen’e Yönelik Askeri Operasyonu

HUSİLERİN ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik gerçekleştirilen saldırıların bilançosu her geçen gün artıyor. Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı’nın sözcüsü Anees Alsbahi, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle başlatılan harekatta ölü sayısının en az 53’e, yaralı sayısının ise 98’e ulaştığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında 5 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu belirtiliyor.

TRUMP’TAN ASKERİ HAREKAT AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ordusuna Husilere karşı “kararlı ve güçlü bir askeri harekat” başlatma talimatını verdiğini bildirmişti. Trump, Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına saldırdığını öne sürerek, bu durumu harekata gerekçe olarak gösterdi.

HUSİLERDEN SAVAŞ SUÇU İDDİASI

Hedef olan Husiler, Yemen’e yönelik saldırıları “tam teşekküllü bir savaş suçu” olarak tanımladı ve “Bu saldırganlık, Yemen’i Filistin’e ve Gazze’ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak. Saldırılar yanıtsız kalmayacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, Husiler, ABD uçak gemisine füzelerle saldırdıklarını duyurdu.