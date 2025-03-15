Trump’ın Yeni Seyahat Yasağı Genişletiliyor

YENİ SEYAHAT YASAĞI DEĞERLENDİRMESİ

Trump yönetimi, 43 ülkeyi kapsayan geniş kapsamlı yeni bir seyahat yasağını değerlendiriyor. Bu yasak, Trump’ın Türkiye’yi de kapsayan ilk dönemindeki kısıtlamalardan daha geniş bir içerik taşıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, girişlerin tamamen yasaklanacağı 11 ülkenin yer aldığı bir “kırmızı liste” hazırladı. Ek olarak, yasak tasarısında “turuncu” ve “sarı” listeler de yer alıyor.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALAN ÜLKELER

Yetkililere göre, Afganistan, Butan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen vatandaşları için ABD’nin kapıları tamamen kapanacak. Kırmızı listeye alınan bu ülkelerden herhangi bir vatandaş, ABD’ye adım atamayacak. Ayrıca, Rusya, Belarus, Pakistan ve Myanmar’ın içinde yer aldığı 10 ülkelik ikinci bir “turuncu liste” hazırlandı. Bu listedeki ülkelerin vatandaşları, belirli özel koşullar altında ABD’ye girebiliyor.

SARILAR LİSTESİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Sarı liste kapsamında bulunan Çad, Kongo Cumhuriyeti, Liberya ve Mali gibi ülkeler ise, gerekli “güvenlik endişelerine” tatmin edici yanıtlar vermeleri halinde ABD’ye alınabilir. Ancak bu ülkelerin vatandaşlarından beklenen güvencelerin ne olduğu henüz kesinleşmiş değil. ABD’nin güvenlik listesinde yer alan ülkeler ve belirlenen renk kodları şu şekilde sıralandı:

KIRMIZI LİSTE: Tüm Seyahatler Yasak Yemen, Afganistan, Butan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela.

TURUNCU LİSTE: Vizeler keskin bir şekilde kısıtlandı Belarus, Eritre, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusya, Sierra Leone, Güney Sudan, Türkmenistan.

SARILAR LİSTE: 60 gün içerisinde endişeler giderilmeli Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Dem. Kongo Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, Kitts ve Nevis, Lucia, São Tomé ve Príncipe, Vanuatu, Zimbabve.