Trump’ın Yeni Ticaret Tarifeleri Kriptoyu Etkiliyor

KRİPTO PAZARINDA BELİRSİZLİK ORTAMI HAKİM

ABD Başkanı Trump’ın Rose Garden’da kısa süre içinde açıklanması beklenen yeni ticaret tarifeleri, kripto para piyasalarında belirsizlik yaratıyor. Finansal piyasalardaki ilk çeyrek sarsıntıları ve Cuma gününden bu yana kaydedilen 160 milyar dolarlık değer kaybı, yatırımcıların endişeli bir bekleyiş içine girmesine yol açtı. Analistler, ikinci çeyrekte kripto performansının Trump’ın tarife kararlarına ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımlarına bağlı olacağını öngörüyor. Trump’ın ticaret politikası kararlarının, tarihsel olarak riskli varlıklar için olumlu bir dönem olan ikinci çeyreği tehdit edebileceği düşünülüyor. 2025’in ilk çeyreğindeki zayıf performansın ardından yatırımcılar, belirsiz bir atmosferin içinde bekliyorlar. Bitcoin, Ethereum, S&P500 ve Nikkei 225 gibi önemli göstergeler, son üç yılı aşkın sürede yaşanan en kötü çeyrek performanslarını gösterdi. Kripto para sektörü, Coinbase gibi önemli şirketlerin yanı sıra büyük Bitcoin madencileri de bu genel düşüşten etkilendi.

PİYASA NOTU KAYDEDİLEN KAYIPLARI ÖZETLİYOR

Singapur merkezli kripto yatırım şirketi QCP Capital, Salı günü yayımladığı piyasa notunda, “Cuma gününden bu yana kripto piyasalarından 160 milyar doların üzerinde bir değer silindi. Bu durum, ikinci çeyreğe girerken ciddi bir darbe anlamına geliyor ve piyasanın hâlâ bir yükseliş ivmesi yakalamakta zorlandığını gösteriyor.” sözleriyle durumu özetledi. Piyasalardaki bu olumsuz atmosferin temelinde, gün içinde açıklanması beklenen ve küresel ticaret dengelerini yeniden şekillendirebilecek kararlar bulunuyor. Başkan Trump’ın çeşitli ticaret ortaklarına yeni gümrük tarifelerini duyurması bekleniyor. Bu ekonomik vergilerin karşılıklı olup olmayacağı veya daha ılımlı bir yaklaşımın sergilenip sergilenmeyeceği ise hala belirsiz.

TİCARET POLİTİKALARI KRİPTO PAZARINI ETKİLEYEBİLİR

Maple Finance CEO’su Sid Powell, kararın “her iki yöne de gidebileceğini” ifade ederken, kripto piyasalarının daha yumuşak tarifelerden olumlu etkilenebileceğini belirtti. Powell, “Eğer Trump’ın 2 Nisan’da ‘esnek’ olabileceğine işaret ettiği tarife söylemi, daha ılımlı politikalar şeklinde sonuçlanırsa, piyasalar rahat bir nefes alabilir. Ancak temel sorun şu ki likidite hâlâ sıkışık ve dolar yükselişte. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,5’e düşmesi veya işsizlik başvurularında belirgin bir azalma gibi büyük bir makroekonomik sürpriz yaşanmazsa, BTC’nin potansiyel sıçraması 100 bin dolar seviyesiyle sınırlı kalabilir. Böyle bir gelişme olmadan, daha dalgalı ve sakin bir toparlanma süreci bekliyoruz.” dedi.