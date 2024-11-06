Trump’ın Zaferi: Soylu’dan Gazze Açıklaması

ABD SEÇİMLERİNDE KRİTİK ZAFER

Dünya genelinde büyük bir ilgiyle izlenen ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre kazandı. Trump’ın zafer konuşması sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Soylu, “ABD, müesses nizamını kaybetti” sözleriyle gündeme oturdu.

GAZZE’DEN MESELELER

Soylu, 9 Haziran’da yapmış olduğu bir paylaşımda “Gazze, Alman hükümetini yendi. Gazze, İngiliz hükümetini yendi. Gazze, Fransız hükümetini de yendi. Gazze, ABD hükümetini de yenecek” ifadelerine yer verirken, bu açıklamalarına atıfta bulundu. “ABD müesses nizamını kaybetti. Ve Gazze, ABD müesses nizamını da yendi” notunu düşerek durumu pekiştirdi.

KAMALA HARRIS’İN TUTUMU

Trump’ın seçimlerdeki rakibi Kamala Harris, seçim sürecinde İsrail yanlısı bir yaklaşım sergilemişti. Harris, “Açık konuşayım, İsrail’in savunmasına ve kendini savunma kabiliyetine olan taahhüdüm sarsılmaz ve kesindir. Bu değişmeyecek” diyerek İsrail’e silah ambargosu uygulamayacağını vurgulamıştı. Bu açıklamalar, Harris’in seçim kampanyası boyunca nasıl bir politika izlediğini de gözler önüne seriyor.