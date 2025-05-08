Trump, İngiltere İle Gümrük Anlaşması Yaptı

ÇİN İLE TİCARET SAVAŞI VE YENİ İTTİFAKLAR

Çin ile ticaret savaşı başlatan Donald Trump, iş ilişkilerini güçlendirmek için yeni müttefikler arıyor. Bu kapsamda “çok önemli bir şey” açıklayacağını söyleyen Trump, İngiltere yönetimi ile geniş kapsamlı bir gümrük anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Trump, bu anlaşmayı “çığır açıcı” olarak nitelendiriyor.

İLK BÜYÜK MUTABAKAT

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasında imzalanan yeni anlaşmanın “ilk büyük mutabakat” olduğunu özellikle vurguladı. Anlaşmanın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri uzun vadede daha da sağlamlaştıracağını belirten Trump, metni “kapsayıcı ve stratejik bir iş birliği adımı” olarak tanımladı. Ayrıca, masada bulunan birçok yeni anlaşmanın da yakın gelecekte kamuoyuna açıklanacağını ifade ederek, diplomatik temasların hız kesmeden sürdüğüne dikkat çekti.