Trump: “Intel İçin Sıfır Ödedim!” Devlet Yolunu Mu İzliyor?

ABD HÜKÜMETİNİN INTEL YATIRIMI

ABD hükümeti, Intel’de yüzde 9,9 hisse alarak dikkat çekici bir adım attı. Beyaz Saray bu girişimi “kritik teknoloji güvenliği” olarak tanımlarken, Wall Street Journal olayın ayrıntılarını aktardı. Tarihte hükümetin özel sektöre doğrudan yatırım yapması oldukça nadir bir durum. Ancak geçmişte, kriz dönemlerinde bazı istisnalar görülmüştü. Örneğin, 2008 finansal krizi sürecinde bankalara ve otomotiv devlerine devlet desteği sağlandı. RAND analisti Jimmy Goodrich, bu durumu “Çip üretme kapasitesi ulusal güvenlik kadar geçim meselesidir” sözleriyle değerlendirdi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, Oval Ofis’te yaptığı bir basın toplantısında, devletin Intel’in yüzde 9,9 hissesini devraldığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise “INTEL İÇİN SIFIR ÖDEDİM, DEĞERİ YAKLAŞIK 11 MİLYAR DOLAR” ifadelerini kullandı. Yetkililer, bu modelin savunma sektöründen başlayarak başka alanlarda da uygulanabileceğini belirtti. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, “Lockheed Martin gibi savunma devleri de sıradaki aday olabilir” dedi. Ancak bu adımın arka planındaki niyetler belirsizliğini koruyor: Çin ile rekabet mi yaratmaya çalışılıyor, yoksa devletin özel sektörden daha fazla değer alması mı hedefleniyor?

INTEL’İN KRİZİ VE YATIRIM DURUMU

Uzun süredir zorluk çeken Intel, kişisel bilgisayar pazarında etkili olmasına rağmen mobil çipler ve yapay zeka odaklı GPU’larda geri kaldı. Üretim avantajını Tayvanlı TSMC’ye kaptırması da bir diğer sorun. Biden yönetimi, CHIPS Yasası kapsamında Intel’e 11 milyar dolar hibe ve savunma sözleşmeleri sunmuştu. Ne var ki, şirket hala yeni müşteri bulmada güçlük çekiyor ve Ohio’da inşa etmeyi planladığı 28 milyar dolarlık fabrika yatırımını 2025’ten 2030’a erteledi.

VERGİ Mİ, YARDIM MI?

Wall Street Journal’a göre, Trump yönetimiyle yapılan anlaşma, Intel’e yeni bir kaynak sağlamıyor. Şirketin kalan 9 milyar doları alabilmesi için ABD’ye %9,9 hisse vermesi gerekiyordu. Uzmanlar, bu durumun hibeden çok “dolaylı bir vergi” olduğu görüşündeler. Ayrıca Intel, daha önce CHIPS fonları kapsamında üstlendiği üretim taahhütlerinden muaf hale geldi.

ÇİN MODELİNE YAKLAŞIM MI?

Washington’un Intel hissesi alması, piyasada “devlet artık hisse değerini korumak zorunda kalacak” beklentisini oluşturarak dikkat çekti. Yatırımcılar, hükümetin Nvidia ve Apple gibi teknoloji devlerini Intel’den çip almaya yönlendirebileceğini düşünüyor. UBS analizinde, “ABD hükümeti, şirketleri Intel’in döküm hizmetlerini kullanmaya zorlayabilir” ifadesine yer veriliyor. Bu durum, bazı uzmanlara göre, Çin tarzı devlet kapitalizmine bir yöneliş anlamına gelebiliyor. Çünkü Çin’de hükümet, stratejik şirketleri korumak adına tedarikçilerin seçiminde firmalara baskı yapıyor.

INTEL İÇİN SON ŞANS MAİLİ

Bernstein analisti Stacy Rasgon, Intel’in mevcut durumunu “Intel, ileri teknoloji çipleri yüksek hacimde, uygun maliyetle ve standartlara uygun bir şekilde üretebilirse müşteri kuyruğu kapısında oluşur. Ama başaramazsa, devlet baskısı da işe yaramaz” diyerek özetledi.