Trump, İran’a Barış Yapma Zorunluluğu Hakkında Konuştu

ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

ABD Başkanı Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonrasında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Trump, “Amacımız, İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı” ifadelerini kullandı. Savaş uçaklarının hedefleri arasında Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisler yer aldı. Başkan Trump, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu’ya da teşekkür etti.

İRAN’A HAZIRLIK VE UYARI

Konuşmasında İran’a yönelik bir çağrıda bulunan Trump, “Ancak barış, barış çabuk gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyet, hız ve beceriyle düşeceğiz. Bu hedeflerin çoğu birkaç dakika içinde imha edilebilir” dedi. Trump, düzenlenen hava saldırısının muhteşem bir askeri başarı olduğunu belirtti ve Toğf, “İran’ın önemli nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi. Orta Doğu’nun zorbalığı İran durduruldu” değerlendirmesinde bulundu.

KASIM SÜLEYMANİ VE İRAN’IN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR

Trump, 3 Ocak 2020 tarihinde Irak’ın Bağdat kentinde ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani hakkında açıklamalarda bulundu. “40 yıldır İran, ‘Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm’ diyor. Bu onların uzmanlık alanıydı. Yüz binden fazla insanımızı kaybettik” diyerek, geçmişteki saldırıları ve kayıpları hatırlattı.

NETANYAHU’YA TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya teşekkür eden Trump, “Başbakan Binyamin Netanyahu’ya teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Belki de daha önce hiçbir ekip bu kadar birlikte çalışmamıştı” dedi. Ayrıca, İsrail ordusuna ve ABD askerlerine de övgülerde bulundu.

BARIŞ YA DA BÜYÜK TRAJEDİ

İran’a yönelik açık bir uyarıda bulunan Trump, “Bu durum böyle devam edemez. Ya barış olacak ya da İran için son sekiz günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi olacak. Geriye birçok hedef kaldı” diyerek, askeri müdahale ihtimalini vurguladı. Trump, konuşmasını “Dünyada bu gece yaptığımızı yapabilecek hiçbir ordu yok” diyerek sonlandırdı. Yarın Savunma Bakanı General Cane ve Pete Hegseth’in Pentagon’da basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Tanrı’ya da teşekkür eden Trump, “Tanrı Orta Doğu’yu korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı Amerika’yı korusun” diyerek, konuşmasını bitirdi.