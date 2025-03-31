Trump, İran’a Ek Yaptırımları Değerlendirdi

ABD BAŞKANI’TAN GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida’dan Washington’a dönerken, uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İran’a ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağına dair gelen bir soruya, “Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran’a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek birkaç hafta içinde bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda uygulamaya koymuyoruz.” şeklinde yanıt verdi.

İRAN İLE ANLAŞMA ÜZERİNE

Trump, “İran’a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Eğer bir anlaşma yapacaklarsa o zaman asla yeni gümrük vergisi koymayacağız.” diyerek İran’ın anlaşmaya sıcak bakmasını tercih ettiğini belirtti. Trump, aksi takdirde Tahran için durumun iyi olmayacağını savundu.

İRAN VE RUSYA HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

ABD Başkanı, İran yönetiminin nükleer konusundaki anlaşma yapacağına inandığını ifade etti. NBC News’e yaptığı açıklamada, “Anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak.” dedi ve ayrıca “dört yıl önce yaptığı gibi” İran’a yönelik tarife uygulama olasılığını gündeme getirdi. Fox Business Network’e 7 Mart’ta verdiği röportajda, İran lideri Ali Hamaney’e bir mektup gönderdiğini açıkladı. Mektubunda, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım.” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN CEVABI

Hamaney, 8 Mart’ta yaptığı konuşmada, ABD’nin müzakere talebinin sorunları çözmekten çok, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak amacı taşıdığını belirtmiş ve İran’ın bunu kabul etmeyeceğini vurgulamıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise 11 Mart’ta, Trump’ın tehditlerine ilişkin, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et.” şeklinde bir açıklama yaptı. Uluslararası basında, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği bildirildi. İki ülkenin daha önce Umman aracılığıyla farklı düzeylerde dolaylı görüşmeler gerçekleştirdiği de belirtiliyor.