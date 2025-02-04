Trump, İran’a Yönelik Baskı Kararnamesi İmzaladı

TRUMP’TAN YENİ BAŞKANLIK KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik “maksimum baskı” politikasını yeniden hayata geçirecek bir başkanlık kararnamesine imza attı. Bu karar, İran’ın uluslararası siyasetteki davranışlarını etkilemeyi hedefliyor.

POLİTİKALARIN TEKRARI

Trump, daha önce uygulamaya koyduğu bu politikanın tekrar devreye alınacağını belirtti. Böylece, İran’a yönelik ekonomik yaptırımların sertleşeceği bir süreç başlayacak. Bu durum, aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de ne yönde ilerleyeceğini etkileyebiliyor.