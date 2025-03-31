Trump: İran Anlaşmazsa Yaptırımlar Gelecek

TRUMP YENİ YAPTIRIMLARDAN BAHSETİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer anlaşmaya yaklaşımına göre yeni ekonomik yaptırımların uygulanabileceğini belirtti. Trump, “Eğer bir anlaşma sağlanmazsa birkaç hafta içinde ilave yaptırımları uygulamaya koyacağız” dedi. Açıklama, Trump’ın Florida’daki hafta sonu tatilinden dönerken uçakta basın mensuplarına yaptığı değerlendirme sırasında geldi.

YAPTIRIMLAR HAZIR, UYGULAMA İÇİN BEKLENİYOR

Trump, henüz devreye alınmayan bazı yaptırım maddelerinin hazır olduğunu ifade etti. Bu maddeler arasında özellikle ilave gümrük vergileri dikkat çekiyor. Trump, “Şu anda uygulamaya koymuyoruz ama ilerleme olmazsa devreye alacağız” şeklinde konuştu. ABD Başkanı, alınacak kararın İran ile yapılacak olası bir anlaşmaya bağlı olacağını da vurguladı.

IRAN ANLAŞMA YAPMALI

Trump, İran’ın anlaşmaya yanaşmasını umduğunu, aksi takdirde bunun Tahran için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. “İran’ın bu konuda bir anlaşmaya varacağına inanıyorum” diyen Trump, diplomatik çözüm çağrısını yineledi fakat aynı zamanda sert ekonomik baskı sinyalleri vermekten de vazgeçmedi.

GÖZLER TEHRAN YÖNETİMİNDE

Trump’ın açıklamalarının ardından gözler yeniden İran yönetiminin tutumuna çevrildi. ABD ile İran arasında son yıllarda tırmanan nükleer gerilim, uluslararası kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor. Uzmanlar, Trump yönetiminin bu açıklamaları ile hem diplomatik baskı kurmaya hem de pazarlık gücünü artırmaya çalıştığını belirtiyor.